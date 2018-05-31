Eski hastane ‘Hayat Merkezi’ olacak

Yakımı yapılan Devlet Hastanesinin yıkımının tamamlanmasının ardından yerine ‘Sağlıklı Yaşam Merkezi’ inşa edilecek.

Milas’ın Hacıapti Mahallesi Topbaşı mevkisinde bulunan ve yıllarca Milaslı vatandaşlara sağlık alanında hizmet veren eski devlet hastanesi yıkıldı. Eski devlet hastanesi binası, Milas 75. Yıl Devlet Hastanesinin hizmete kazandırılması sonrasında kısa süreliğine Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermiş ve ardından burası Milas 2 Nolu Aile Sağlık Merkezi olarak kullanılmaya başlamıştı.

Son olarak, Milas 2 Nolu Aile Sağlık Merkezi olarak hizmet veren eski devlet hastanesi binası talimatlar üzerine Milas Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Metruk binanın alanında yaşanan birçok asayiş olayı, mahalle halkını tedirgin ediyordu. Eski devlet hastanesi binasının yıkılmasıyla, mahalle halkı da huzura kavuşmuş oldu. Mahalleliler, yıkılan eski devlet hastanesi binasının alanına yapılması planlanan ‘Sağlıklı Yaşam Merkezi’ projesini de sevinçle karşıladı.

“Binanın yıkılması mutlu etti”

Mahalleliler, yıkımın başlamasının ardından şunları ifade ettiler: “Eski Devlet Hastanesi binası, Milas’a çok uzun yıllar hizmet verdi. Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi binasının faaliyete geçmesinin ardından burası kısa süreliğine Ağız ve Diş Sağlığı merkezi ve sonrasında Milas 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmetini sürdürdü. Ama binanın metruk yerinde, birçok asayiş olayın yaşandı. Binada son günlerde yaşanan hırsızlık olaylarında, kalorifer petekleri ve pencere kasaları dahi çalındı. Metruk bina neredeyse madde bağımlılarının yuvası haline gelmişti. Güneş kararınca, yaşanan asayiş olayları sebebiyle evlerimizden çıkmaya korkar olmuştuk. Madde bağımlısı kişiler, burada çevreye de zarar vermeye başlamıştı. Eskiden şifa yeri olan hastanenin, madde bağımlılarının uğrak yeri olması bizi derinden üzmüştü. Şimdi, metruk bina yıkıldı. Yıkım kararına çok sevindik. Eski hastanenin yerine ise Sağlıklı Yaşam Merkezi yapılacağını duyduk. Eski şifa yeri yeniden canlanacak. Bu karar için çok mutluyuz.”

Metruk binanın yıkılmasının ardından yerine inşa edilecek olan Sağlıklı Yaşam Merkezleri çatısı altında; aile hekimleri, uzman hekimler, KETEM, Verem Savaş, Rehberlik Araştırma Merkezi, 112 Sağlık İstasyonu, Sağlıklı Zayıflama Merkezi gibi alanlar yer alacak.

Milaslılar, yeniden eski şifa yerinin canlanmasıyla dolu dolu sağlık hizmetine kavuşacak.