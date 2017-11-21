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21 Kasım 2017 15:04

Eski muhtar yangında öldü

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yeniköy kırsal mahallesinde 2011-2014 yılları arasında muhtarlık yapan 79 yaşındaki emekli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Karabaldır elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangında hayatını kaybetti.

Eski muhtar yangında öldü

21 Kasım 2017 15:04


Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Yeniköy Mahallesin Hüseyin Karabaldır’ın oturduğu evde duman çıktığını gören evin karşısındaki kahveci 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ambulansı yönlendirildi. Evin tek odasında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile çevre evlere sıçramadan kısa sürede söndürdü.


Yanan oda yapılan incelemede yanmış bir erkek cesedine rastlandı. Savcılık olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesedin Mahalle olmadan önce köyün bir 2011-2014 yılları arasında muhtarlığını yaptığı belirlenen emekli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Karabaldır olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Savcılığın incelemesinin ardından Karabaldır’ın yanmış cesedi Muğla Büyükşehir Belediyesi cenaze taşıma aracı ile Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.




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