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24 Kasım 2017 16:41

Eskiçeşme Mahallesinde asfalt çalışmaları

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Eskiçeşme Mahallesi’ndeki asfalt onarım çalışmaları devam ediyor.

Eskiçeşme Mahallesinde asfalt çalışmaları

24 Kasım 2017 16:41


Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde zarar gören yollardaki bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.


Ekipler, Eskiçeşme Mahallesi Ahmet Köylü Sokak, 3149 Sokak, Muammer Aksoy Sokak, Güneş Sokak, 1512 Sokak ve Ünlü Caddesi bağlantılı yollarında asfaltlama çalışmaları yapıyor. Yaklaşık 1.800 metre uzunluğunda ortalama 9 metre genişliğindeki yolun zeminindeki bozuklukların giderilmesinin ardından zemin sıcak asfalt malzemeyle kaplanacak.


Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Bodrum halkının mağduriyetinin giderilmesi için Bodrum Belediyesi sorumluluğunda bulunan bakım ve onarım gerektiren yollardaki asfaltlama çalışmalarının hazırlanan iş programı dahilinde önümüzdeki günlerde hafta sonu da dahil olmak üzere devam edeceğini belirtti.




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