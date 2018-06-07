Esnaf el birliğiyle sokağını güzelleştirdi

Terzialiler Mahallesi, Başoğlu Sokakta iş yeri olanlar sıcak ve güneşli havalardan korunmak, aynı zamanda da sokağı güzelleştirmek amacıyla bir araya geldi. Esnaflar kendi aralarında para topladı, sokağı şemsiyelerle donattı.

Başoğlu sokakta 18 esnaf aralarında 750 lira topladı. Önce sokağa branda gerildi. Ardından da rengarenk şemsiyeler ile sokak güzelleştirildi.

Sokaktan geçen vatandaşlar yapılan uygulamanın ilçedeki diğer esnaflara da örnek olması dileğinde bulunarak memnuniyetini dile getirdi. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de şemsiyeli sokağa gelerek fotoğraflarını çektiği gözlendi.