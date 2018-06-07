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07 Haziran 2018 23:50

Esnaf el birliğiyle sokağını güzelleştirdi

Ortaca’da esnaflar el birliği ile sokaklarını güzelleştirdi.

Esnaf el birliğiyle sokağını güzelleştirdi

07 Haziran 2018 23:50


Terzialiler Mahallesi, Başoğlu Sokakta iş yeri olanlar sıcak ve güneşli havalardan korunmak, aynı zamanda da sokağı güzelleştirmek amacıyla bir araya geldi. Esnaflar kendi aralarında para topladı, sokağı şemsiyelerle donattı.


Başoğlu sokakta 18 esnaf aralarında 750 lira topladı. Önce sokağa branda gerildi. Ardından da rengarenk şemsiyeler ile sokak güzelleştirildi.


Sokaktan geçen vatandaşlar yapılan uygulamanın ilçedeki diğer esnaflara da örnek olması dileğinde bulunarak memnuniyetini dile getirdi. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de şemsiyeli sokağa gelerek fotoğraflarını çektiği gözlendi.




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