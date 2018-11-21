Esnafta, TESK Kart dönemi başladı

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkârlar Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi ve Milas Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özay Sabancı, Milaslı esnafa nefes aldıracak olan ve birçok özelliği bulunan TESK Kart'ı tanıttı.

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkârlar Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi ve Milas Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özay Sabancı, Milaslı esnafa nefes aldıracak olan ve birçok özelliği bulunan TESK Kart'ı tanıttı.

Milas Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya; Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkârlar Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi ve Milas Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özay Sabancı, Milas Bakkallar ve Bayiler Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Başkan Sabancı, toplantıda içerisinde birçok indirimi kapsayan ve esnafa zor zamanında bir ‘nefes' aldıracak olan TESK Kart'ı anlattı.

Başkan Sabancı, Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkârlar Federasyon Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildiğini ve bunun Muğla ve Milas'ta bir ilk olma özelliğini taşıdığı müjdesini paylaştıktan sonra şunları kaydetti: “Milas Bakkallar ve Bayiler Odası olarak, Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkârlar Federasyon yönetimine katıldım. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu da Muğla ve Milas'ta bir ilk olma özelliğini taşıyor, Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkârlar Federasyon yönetimine girmek. Bu gelişme umarım, esnafımız için hayırlı olur. Bizler biraz daha buradaki yerel esnafımızın sıkıntılarını birebir, oraya iletme fırsatı yakaladık. Tabi bu da bir şanstır. Bununla birlikte akabinde çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Yönetim içerisine girdiğimizde ilk etapta dedik ki Bendevi Palandöken Başkanımıza, TESK Kart'larla ilgili bütün esnafın, üyelerimizin uygun alışveriş yapacakları yerlerde komisyon şartlarıyla ilgili anlaşma yaptığı birçok firmalar var. Bunlar oralarda yazılıdır. Devamında da bu anlaşmalı yerler gelecektir. Şu an hazır olan anlaşmalar var. Bunlar; özel hastaneler, sigorta kurumları var. Bütün üyeler, tek tek form doldurup Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonuna gönderip, orada işleme girdikten sonra üyelerimize dağıtılacaktır.

Bunlar sadece bakkallara özel değil, bütün esnaflara özeldir. Diğer oda başkanı arkadaşlarımız da aynı şekilde çalışacaktır. Bizler biraz daha bu işin içerisinde olduğumuz için önce duyurmak istedik. Onun için esnafımızın daha indirimli, zor günlerde olduğu için nefes aldıracak indirimler diyebilirim.

Akaryakıtta yüzde 4, akabinde yüzde 10 ve 15 olan yerler var. Devamında da özel hastanelerle görüşmeler yapıyoruz. Burada bulunan özel hastanelerle çalışma içerisindeyiz, teyitlerini almak üzereyiz. Onlar da olursa Muğla genelinde, bu indirimlerden yüzde 10 gibi bütün esnaf arkadaşlarımız yararlanacaklar.”

TESK Kart'tan tüm odalara kayıtlı esnafların yararlanabileceğinin altını çizen Başkan Sabancı, anlaşmaların devam edeceğini ifade ederek son olarak şunları kaydetti: “TESK Kart'lardan tüm odalara kayıtlı esnaf arkadaşlarımız, form doldurarak yararlanabiliyor. İki türlü çalışmamız vardı. Birincisi Allah'ın izniyle federasyon yönetimine katıldık. İnşallah önümüz açılır, Milas için hayırlı olmasını diliyorum. Milas'ın sorunlarını ve sıkıntılarını TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e birebir anlatma fırsatı bulduk. Bunların devam etmesini isteriz. TESK Kart'ta çıkartılan listelerde; akaryakıt, sağlık alanları, sigorta alanları, post cihazları, internet bankacılığı vb. alanlarda indirimler sağlanacak. Tabi ki bu anlaşmalarımız devam edecektir.”

Toplantı, açıklamaların ardından sona erdi.