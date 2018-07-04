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04 Temmuz 2018 13:28

Et yiyen ‘Sarıkız örümceği’ paniğe neden oldu

Oldukça zehirli olması ve et yiyerek beslenmesiyle bilinen ‘Sarıkız Örümceği’ geçtiğimiz günlerde Milas’ın Etrenli Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından fark edildi.

Et yiyen ‘Sarıkız örümceği’ paniğe neden oldu

04 Temmuz 2018 13:28

Tehlikeli olan etçil örümcek türüne karşı uzmanlar dikkatli olunması konusunda çağrıda bulundu.


Çok zehirli olduğu belirtilen sarıkız örümceğine, geçtiğimiz günlerde Milas’ın Etrenli Mahallesi’nde bulunan bir evin önünde rastlandı. Halk arasında ‘böyü’ olarak ifade edilen “Camel Spider” sık rastlanılmasa da son günlerde bazı yerlerde görülmeye başlandı.


Etrenli’de yaşayan bir vatandaş, et yiyerek beslenen sarıkız örümceğini öldürdü. Öldürdüğü haşerenin et yiyerek beslenen “Sarı kız” örümceği olduğunu fark eden vatandaş daha sonra büyük tedirginlik yaşadı.


Genellikle Afrika ülkelerinde yaşadığı belirtilen daha sonra 2008-2012 yıllarında Kuzey Irak ve Güneydoğu Bölgesi’nde rastlanılan sarıkız örümceği, Bodrum’da da görülmüştü. Çok zehirli olduğu belirtilen sarıkız örümceği Milas çevresinde de görülmeye başladı. Halk arasında ‘böyü’ olarak tanımlanan örümcek, ortalıkta çok dolaşmamasıyla biliniyor. Bununla birlikte hayvan, sürüngen ve insan etiyle beslendiği birçok kaynakta belirtiliyor.




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