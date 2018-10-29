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Euromos, turist rehberlerinin ilgi odağı oldu

Aydın Turist Rehberleri Odası’nın düzenlediği konferansa konuk olan Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Abuzer Kızıl, antik kent hakkında bilgi aktardığı konferansın ardından 25 kişilik rehber kafilesine Euromos’u gezdirdi.

Aydın Turist Rehberleri Odası'nın düzenlediği konferansa konuk olan Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Abuzer Kızıl, antik kent hakkında bilgi aktardığı konferansın ardından 25 kişilik rehber kafilesine Euromos'u gezdirdi.


Aydın Turist Rehberleri Odası organizasyonuyla Kuşadası Ticaret Odası'nda konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak davet edilen Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Abuzer Kızıl, yazı dili hala çözülemeyen Karya uygarlığının korunmuş en nadide tarihi kentlerinden birisi olarak dikkat çeken Euromos Antik Kenti hakkında rehberleri ve katılımcıları bilgilendirdi.


Euromos'un tanıtımına büyük katkı sağlayan konferansta, M.Ö. 2'nci yüzyılda inşa edilen ve 300 yıldır depremlere direnen sütunları antik dönemin hayırseverleri tarafından diktirilen Euromos Antik Kenti ile ilgili yeni projeler de tanıtıldı.


Katılımcıların ilgiyle takip ettiği konferansın ardından, 25 kişilik turist rehberi heyeti Milas'a gelerek, Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Abuzer Kızıl eşliğinde antik kentini yerinde tanıma fırsatı buldu.


Antik kentin içerisinde bulunan tapınak, agora, surlar ve hamam kısımlarında yapılan arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkarılan eserleri yakından inceleyen rehberler, turistler için planladıkları gezilerde Euromos'a gelmek istediklerini belirterek, Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Abuzer Kızıl'a ve ekibine teşekkür ettiler.

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