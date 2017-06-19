Evin balkonuna giren yılanı itfaiye çıkarttı

İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, bir kovaya koyularak bölgeden uzaklaştırıldı.

Karagözler Mahallesi 34 sokakta bulunan 2 katlı bir evin ikinci katının balkonunda yılan gören vatandaşlar Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine giden itfaiye ekipler, yarım saat süren çalışmanın ardından evin balkonundaki yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı özel bir aparat kullanarak yakaladı.

Yakalanan yılan, ekipler tarafından bir kovaya konularak doğal yaşam alanına bırakılmak üzere bölgeden uzaklaştırıldı.

Ekiplerin çalışması mahalle sakini kadınlar tarafından meraklı gözlerle izlendi.

Mahalle sakinlerinden 80 yaşındaki İsmihan Girgin, çok koktuğunu belirterek, yoldan geçen bir kişinin balkondaki yılanı kendilerine gösterdiğini söyledi.

Balkona batığında yılanın kafasını gördüğünü ve çok korktuğunu ifade eden Girgin, “Mahalle sakinleri itfaiyeyi aradı. Etrafımızda çok fazla ormanlık alan var. Çocuklar dışarıda oynadığı için yılanın sokmasından korkuyoruz. Yılan gelecek diye akşamları dışarıya çıkıp oturmaya korkuyorum” dedi.