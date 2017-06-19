Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 18:09

Evin balkonuna giren yılanı itfaiye çıkarttı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir evin balkonuna giren zehirli yılan mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Evin balkonuna giren yılanı itfaiye çıkarttı

19 Haziran 2017 18:09

İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, bir kovaya koyularak bölgeden uzaklaştırıldı.


Karagözler Mahallesi 34 sokakta bulunan 2 katlı bir evin ikinci katının balkonunda yılan gören vatandaşlar Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.


Olay yerine giden itfaiye ekipler, yarım saat süren çalışmanın ardından evin balkonundaki yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı özel bir aparat kullanarak yakaladı.


Yakalanan yılan, ekipler tarafından bir kovaya konularak doğal yaşam alanına bırakılmak üzere bölgeden uzaklaştırıldı.


Ekiplerin çalışması mahalle sakini kadınlar tarafından meraklı gözlerle izlendi.


Mahalle sakinlerinden 80 yaşındaki İsmihan Girgin, çok koktuğunu belirterek, yoldan geçen bir kişinin balkondaki yılanı kendilerine gösterdiğini söyledi.


Balkona batığında yılanın kafasını gördüğünü ve çok korktuğunu ifade eden Girgin, “Mahalle sakinleri itfaiyeyi aradı. Etrafımızda çok fazla ormanlık alan var. Çocuklar dışarıda oynadığı için yılanın sokmasından korkuyoruz. Yılan gelecek diye akşamları dışarıya çıkıp oturmaya korkuyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Açık
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:34
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!