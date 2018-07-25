Evlerini gözyaşları içerisinde boşalttılar

Komando timlerinin de bulunduğu jandarma eşliğinde ev tahliye edilirken, zaman zaman gerginlikler yaşandı.

İddialara göre, Kumluova Mahallesi’nde örtü altı sebze üreticiliği yapmak için bir banka şubesinden 5 yıl önce çektiği krediyi ödeyemeyen Bülent Keskin’in, ipotek yapılan evi banka tarafından Ankara’da yaşayan F.Y. isimli bir kadına satıldı. Bülent Keskin birkaç yıldır domatesin para etmemesi ve geçirdikleri kaza yüzünden kredi borcunu ödeyemediği gibi evini satın alan F.Y.’den evini geri alabilmek için çaba sarf etti. Ancak F.Y.’nin 650 bin TL para istemesi yüzünden anlaşamadı. Bu arada evi satın alan kişi 2018 yılı Ocak ayında icra aracılığıyla dördüncü uyarıyı yaptı ve Keskin ailesinin evi boşaltması için yedi ay süre verdi. Bu süre dolunca aralarında komandolarında bulunduğu 70 asker Keskin ailesini evini tahliye etmek için harekete geçti. Sabah saatlerinde eve gelen yetkililer ve jandarma ekipleri icra kanunun 135. maddesine göre tahliye işlemine girişti. Bu sırada başta evin sahibi Bülent Keskin olmak üzere tüm aile yakınları ile çevredeki vatandaşlar tahliye işlemine karşı çıktılar. Zaman zaman gergin anların yaşandığı tahliye işlemi sırasında tartışmalar yaşandı. Evin sahibi Bülent Keskin ve annesi 75 yaşındaki Zarife Keskin sinir krizleri geçirince, jandarma ekipleri ambulansa götürmek istedi. Bu sırada yaşlı kadın ile güvenlik güçleri arasında tartışma yaşandı. Bülent Keskin ve ailenin diğer fertleri de evden çıkmak istemedi. Zor kullanılarak tüm bireyler evden çıkartılırken vatandaşlar da bu anı büyük üzüntü ile izledi. 112 ekipleri, Keskin ailesinden baygınlık geçiren kadınlara yardıma koştu. Yaklaşık 5 saat süren tahliye işleminin ardından aynı şekilde mahallede başka benzer evlerin satıldığı ve önümüzdeki günlerde tahliye işlemi yapılacağı iddia edildi.

Ürünlerin para etmemesi ve doğal afetler nedeniyle krediyi ödeyemediğini savunan Bülent Keskin, "Fethiye’de bir banka şubesinden kredi çekmiştik. Bir iki defa ödeyememiştik. O yüzden kredilerimiz aksadı. Bankada bize yardımcı olacağını söyledi. Ama içinde oturan mülk sahibine haber vermeden satmışlar. Alan kişiler de bizim haberimiz olmadan 200 bin liraya almışlar. Şimdi biz evimizi geri alabilmek için uyum sağlamaya çalıştık. Evimizi alan kişi 650 bin liradan aşağıya düşmediler. Bizimde bu rakamı ödeme bütçemiz olmadığı için şuanda bizi tahliye ediyorlar. Bizim gidecek başka yerimiz yok, evimiz de yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sokakta kaldık. Kredi çektik ama rüzgar seramızı uçurdu. Ürünlerimiz para etmedi. Taksit ödemelerimiz gecikti. Tüccar kaçtı, paramız gitti. Birde kaza geçirdik. Maalesef sigortamız ve Bağ-Kur’umuz yok. Bu nedenle kredi ödemeleri aksadı ve bu sefer hiç ödeyemez hale geldik" dedi.

Mahallesinde kendi gibi başka vatandaşların da bankadan çektiği krediyi ödeyemeyince yerlerinden olduğunu kaydeden Keskin, "Burada benim gibi birçok arkadaşımız var yerlerinden tahliye edilecek olan. Komşumun 4 katlı evi var. Onlar da haftaya tahliye olacak, yerlerinden çıkaracaklar. Bu da bankadan yararlanmak isteyen insanlara yarıyor. Benim yeri Ankara’dan F.Y. adında bir kişi almış. Buraya ne yapacaksa artık. Ne kadar kendisine yalvardıysak kabul etmedi. Ve bizi çıkarmak için ellerinden geleni yaptı. Buradaki Suriyeliler kadar değerimiz kalmadı. Benim 75 yaşında annem var. İnekleri var. Kendisi hayvanlarıyla nereye gidecek? Az önce annemi zorla çıkardılar. Devletimizden yardım bekliyoruz. Benim borcumu 5 yıla bölselerdi ben yine öderdim. Ama bunu yapmadılar ve bizi yerlerimizden atarak çıkardılar" ifadelerini kullandı.

Keskin ailesine yardımcı olabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Şevket Uymaz ise, "Çiftçi milletin efendisiydi, artık çiftçi milletin kepazesi oldu. Çiftçilikteki son durum bu. Kredi borçları maalesef ödenilemiyor. Doların yükselmesi, gübreye, ilaçlara yüzde 30 zam gelmesi maliyetlerimizi aşırı derecede arttırdı. Maliyetlerin arttırması bizi çıkmaza soktu. Çiftçi artık son noktada. Domates bugün 5 lira ama domates yok, seralarımız boş. Şuan Türkiye’de domates olmadığı için domates 5 lira. Yaylalarda domates var ama oradaki seraların dönümü 300 ya da 500 dönüm. Biz kışlık üreticiyiz. Şuan seralarımızda ürün yok. bizim seramızda ürün yok iken domates 5 lira ama kışın domates 2-2 buçuk lira. Kumluova halinde ve diğer Muğla Fethiye hallerinde domatesler 60, 70, 80 kuruş arasında alınıyor. Bu 60-70 kuruşa domatesle hangi kredi ödenir? Hangi borç ödenir? Ne alınır? Ne satılır? Ne yenilir? Ne içilir? Bir çuval gübre 300 lira olmuş. Gübre fiyatları aşırı derecede arttı. Domatesinde pazarda fiyatı 2 buçuk lira ama biz halde 60 kuruşa domates satıyoruz. Haziran ve temmuz ayları bizim genelde kredi ödeme zamanlarımız. 60 kuruşa domates satmışız. 100 ton domates satsak 60 bin TL. Bizim umudumuz 2-2 buçuk liraya satıp borçlarımızı ödemek, yatırım yapmak. 1 kilo domatesin 2 lira maliyeti var. Bir kafede bir bardak çay 2 lira. bir bardak kahve 5 lira. biz bir kilo domatesi 60 kuruşa satıp nasıl kredi ödeyeceğiz" diye konuştu.