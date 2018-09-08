Evlilik vaadiyle kandırdı, vajinasından uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde yaşayan İ.K.(36), evlenmek istediğini Milas ilçesindeki yakınlarına söyledi. Aile, yakınlarıyla birlikte Kahramanmaraş’ta yaşayan G.B.’yi (25) İ.K. ile tanıştırmak için Kahramanmaraş’a gitti.

Tanışmanın ardından G.B, İ.K’nın ailesiyle birlikte Muğla’ya geldi. Aileden bir miktar para alan G.B, paranın ardından altın istedi. Ailenin altının nikahtan sonra alınabileceğini belirtmesi üzerine taraflar tartışmaya başladı ve G.B. memleketine dönmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine dolandırıldıklarından şüphelenen İ.K, durumu Yatağan Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kahramanmaraş’a gitmek üzere Yatağan otogarına gelen G.B, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemler sırasında yapılan üst aramasında ailenin G.B’ye verdiği paranın bir kısmını bulan polis ekipleri, şüphelinin paranın geri kalan kısmını genital bölgelerinde saklayabileceğinden şüphelendiler. Bunun üzerine savcının talimatıyla Yatağan Devlet Hastanesi’ne götürülen şüphelinin genital bölgelerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, şüphelinin vajinası içerisinde alüminyum folyoya sarılmış bir miktar kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hastanede yapılan aramanın ardından şüpheli, işlemleri için Polis Amirliği Merkezi’ne götürüldü.