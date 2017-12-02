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02 Aralık 2017 15:36

Farkındalık için başlama vuruşunu Engelli Dekan yaptı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sahasında oynanan Muğla Üniversitesi Spor Kulübü ile Yeni Milasspor arasında oynanan Muğla Süper Amatör Lig futbol karşılaşmasının başlama vuruşunu aynı zamanda engelli olan MSKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof.

Farkındalık için başlama vuruşunu Engelli Dekan yaptı

02 Aralık 2017 15:36

Dr. Ozan Bahar yaptı.


Üniversite ve Futbol hakem ve Gözlemcileri Derneği’nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen organizasyona, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gürsoy, Muğla ASKF Başkanı Mehmet Top, Futbol İl Temsilcisi Ali Karakaya ve İl Hakem Kurulu Başkanı Ceyhun Güngör katıldı.


Maçın başlama vuruşu öncesi konuşan Muğla ASKF Başkanı Mehmet Top, “Yarın hepimiz bir engelli adayı olabiliriz. Onlar toplumun ayrılmaz bir parçası” derken, başlama vuruşunu gerçekleştirecek olan ve engelli olan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Bahar “1992 yılından bu yana Birleşmiş Milletler 3 Aralık tarihi Dünya Engelliler Günü olarak belirledi. Ülkemizde de son yıllarda engelliler ile ilgili farkındalık her geçen yıl artıyor” dedi.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar ise Muğla’da engelliler ile ilgili duyarlılığın bulunduğunu belirterek, “Bu duyarlılığın futbol sahalarına da yansıması gerektiği inancındayım. Sevgi, saygı ve karşılıklı anlayışa dayanan bir futbol müsabakası arzu ediyoruz. Fair-Play anlayışı ile karşılaşmaların sürmesini istiyoruz” dedi.


Maç öncesi her iki takıma da protokol tarafından çiçek verilirken, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Bahar tarafından maçın başlama vuruşu yapıldı.




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