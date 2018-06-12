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12 Haziran 2018 09:56

Farklı kuşaklar etkinlikte bir araya geldi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde gerçekleştirilen etkinlikte dede, nine ve torunlar bir araya geldiler.

Farklı kuşaklar etkinlikte bir araya geldi

12 Haziran 2018 09:56


Nilüfer Caner 100 yaş evinde “Dede-Nine-Torun günü” etkinliği kapsamında gerçekleştirilen etkinlik ile farklı kuşaklar bir araya geldi. Gelenek, göreneklerin yaşatılması, sosyal bağların güçlendirilmesi, sevgi ve saygı duygularının güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen günde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. 100 Yaş Evi’nde bahçeye kurulan stantlarda çim adam, seramik, t-shirt - çanta tasarım, Atatürk köşesi ile fotoğraf ve serbest boyama atölyelerinde kuşaklar birlikte zaman geçirdiler.


Renkli anlara sahne olan etkinliğe gönüllü üniversite öğrencileri de katıldı. Etkinliğe katılanlar hatıralarla dolu güzel bir gün geçirdiler.




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