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27 Haziran 2017 09:52

Fatih Ürek ’15 bin liralık kostüm’ dedikodusuna son noktayı koydu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahne alan Fatih Ürek ’sahne kostümlerine 15 bin lira veriyor’ dedikodusuna son noktayı koydu.

Fatih Ürek ’15 bin liralık kostüm’ dedikodusuna son noktayı koydu

27 Haziran 2017 09:52


Fatih Ürek, Bodrum Rixos Premium’da sahne aldı. Tatilcilerle buluşan Ürek’in sahne şovları büyük beğeni topladı. Sevilen şarkılarını söyleyen ve tatilcilerle bol bol sohbet eden Ürek, zaman zaman otel yetkililerine takılmadan da duramadı.


Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ürek, ’sahne kostümlerine 15 bin lira veriyor’ dedikodularına da açıklık getirdi. Ürek, “Ben seçmiyorum kostümlerimi. Koyuyorlar önüme giyiyorum ama 15 bin TL verdiğim doğru değil” dedi.



"Dansçıların sahneye çıkmasını gereksiz buluyorlar"


Sahnesinde dansçı olmamasının nedenini de açıklayan Ürek, “Zaten sahnede çok hareketliyim. Herkes benim dansçıyla sahneye çıkmamı gereksiz buluyor. Demet Akalın müdahale ederek, ‘dansçıya ne gerek var, sen kendin yetersin, tek başına sahneyi doldurabiliyorsun’ diyerek dansçı çıkarmama izin vermedi” şeklinde konuştu




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