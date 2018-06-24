Fatma Girik 95 yaşındaki annesi ile beraber oy kullandı

Geçtiğimiz yıl kalça rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve kalça protezi ameliyatı geçiren 76 yaşındaki usta sanatçı Fatma Girik, 95 yaşındaki annesi Münevver Girik ve kız kardeşi Müyesser Girik ile birlikte Bodrum’un Torba Mahallesi’nde oy kullandı. Bir restoranda kurulan seçim sandığında oy kullanan Fatma Girik’in güçlükle yürüdüğü gözlendi. Oldukça yaşlı olduğu ve yürüyemediği gözlenen Girik’in annesini ise iki kişi koluna girerek sandık başına getirdi. Fatma Girik’in kardeşi de bu yıl ilk kez Bodrum’da oy kullandı.

Fatma Girik, "Elimiz ayağımız tuttuğu sürece oyumuzu kullanacağız. Türkiye’yi güzel günler bekliyor, her şey çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.