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Fatma Girik'ten sevindirici haber

Bodrum’da yaşamını sürdüren Fatma Girik geçirdiği kazanın izlerini silmeye başladı.

Bodrum'da yaşamını sürdüren Fatma Girik geçirdiği kazanın izlerini silmeye başladı. Evinde düşerek leğen kemiğini kıran usta oyuncu Girik'in sağlık durumu iyiye gidiyor.


Geçtiğimiz ay evinde düşerek leğen kemiğini kıran ve hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Fatma Girik yaklaşık 1 aydır ayağa kalkamıyordu. Evinden hiç dışarı çıkmayan Girik, bugün Bodrum Devlet hastanesin de ki kontrolüne yürüyerek geldi. Usta oyuncuyu ayakta gören hayranları büyük sevinç yaşadı. Sağlık durumu iyiye giden Girik, sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı.


Sağlık kontrolünün ardından durumunun iyi olduğu öğrenilen ünlü oyuncu yardımcısı ile birlikte hastaneden ayrıldı.

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