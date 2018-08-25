Diğer
Kategoriler
25 Ağustos 2018 15:41

Fazıl Say annesini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü müzisyen Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say’ı son yolculuğuna uğurladı.

Fazıl Say annesini son yolculuğuna uğurladı

25 Ağustos 2018 15:41


Bodrum’da yaşayan Fazı Say’ın annesi Ayşe Gürgün Say yaklaşık 15 gün önce uzun zamandır tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Solunum sıkıntısı çeken Say, rahatsızlık geçirerek Bodrum’daki evinde vefat etti.


Ayşe Gürgün Say için Bitez Mahallesi’ndeki Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazede Fazıl Say’ın oldukça üzgün olduğu görüldü. Bir an olsun annesinin tabutunun başından ayrılmayan Fazıl Say sevenlerinin ve vatandaşların taziyeleri de kabul etti.



Dostları yalnız bırakmadı


Sanat, iş ve spor camiasından birçok isim Say’ı acı gününde yalnız bırakmadı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Oyuncu Deniz Çakır, Selçuk Yöntem, CHP Eski Milletvekili Umut Oral, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Gazeteci Güneri Civanoğlu, Gazeteci Cengiz Semercioğlu ve birçok ünlü isim cenaze törenine katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç