Fazıl Say’ın acı günü

Bodrum’da yaşayan Fazı Say’ın annesi Ayşe Gürgün Say evinde vefat etti. Ayşe Gürgün Say yaklaşık 15 gün önce uzun zamandır tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti. Solunum sıkıntısı çeken Say’ın bugün ani bir rahatsızlık geçirerek evinde vefat ettiği belirtildi. Acı haberi sevenleriyle paylaşan Fazıl Say ise ‘Sevgili annem Ayşe Güngür Say’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Cenazesi, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü, öğle namazının ardından, Bodrum Bitez Köy İçi Camii’nden kaldırılacaktır. Sevenlerinin başı sağ olsun’ açıklamasını yaptı.