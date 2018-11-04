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Feci kazada hayatını kaybedenler baba-oğul çıktı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde limon yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden kişilerin baba oğul olduğu ortaya çıktı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde limon yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden kişilerin baba oğul olduğu ortaya çıktı.


Muğla- Fethiye Karayolu Osman Kaya Bulvarı Karagedik kavşağında meydana gelen kazada Ümit E. (33) yönetimindeki 32 AD 291 plakalı limon yüklü kamyon, Mustafa Kılıçarslan (54) idaresindeki 48 GZ 191 plakalı otomobille çarpıştı.


Çarpışmanın etkisiyle refüjde bulunan aydınlatma direğini yerinden söken araçlar yaklaşık 25 metre sonra durabildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Kılıçarslan ve kimliği tespit edilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.


Kılıçarslan'ın yakınları Fethiye Devlet hastanesi morgunda yaptığı teşhiste otomobilde ölen diğer kişinin Kılıçarslan'ın oğlu Ziya Can Kılıçarslan (24) olduğunu belirledi. Baba oğulun cenazeleri Göcek Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Makmara Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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