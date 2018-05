Felçli gelen yürüyerek gidiyor

Tesis sularının radyoaktif özelliği sayesinde felçli gelenin yürüyerek gittiği belirtiliyor.

Köyceğiz’deki Sultaniye Kaplıcaları, her mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Suyun radyoaktif özelliği ve mineral değerleri açısından, her derde deva olduğuna inanılan Sultaniye Kaplıcaları, her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Ziyaretçiler, kaplıcada şifalı olduğuna inanılan yaklaşık 40 derecedeki sularının yanında çamur banyosundan da faydalanabiliyor. Köyceğiz Gölü’nde yüzerek serinleme imkanı da bulabiliyor. Sultaniye Kaplıcaları Sorumlusu İbrahim Yıldırım, ülkemizde benzeri olmayan kaplıca hakkında, suyun radyoaktif özelliği sayesinde Endonezya’da sonra dünyada ikinci sırada yer aldığı bilgisini verdi.

“Her derde deva kaplıca”

Kaplıca görevlisi İbrahim Yıldırım, kaplıcaların, eklem ağrılarına, romatizma, kemik hastalıklarının yanı sıra ruh ve sinir hastalıklarına iyi geldiğini kaydetti. Yıldırım, “Ülkemizde eşi benzeri olmaya kaplıcamız her mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Suların radyoaktif özelliği sayesinde birçok ziyaretçimiz şifa buluyor. Ayrıca konaklamak isteyen misafirlerimiz için bungalov evlerimiz var. 3 veya 4 kişi kalabiliyor. Örnek verecek olursak; buraya felçli gelip, yürüyerek çıkanları çok gördük. Kaplıcamızın, fiziksel ve ruhsal hastalıklara iyi geldiğine inanıyoruz. Zaten buraya gelenlerde bunu söylüyor” diye konuştu.

“25 yıldır geliyorum”

Fethiye’den gelen ziyaretçi Hasan Şimşek, kaplıcanın her derde deva olduğunu belirtti. Şimşek, “Ben buraya hastalığım olsun olmasın 25 senedir geliyorum. Her türlü hastalığa iyi geldiğine eminim. Hiçbir şeyim olmasa bile buradan çıktıktan sonra özellikle ruhsal olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Bölgemizde böyle bir tesisin olması bizler için bir nimet. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.