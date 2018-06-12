Fenerbahçeli Salih Uçan Muğlaspor’u ziyaret etti

Muğlalı olmaktan her zaman gurur duyduğunu ve yeşil sahalarda 48 numaralı formayı gururla taşıdığını ifade eden Salih Uçan, “Muğlamızın adını taşıyan güzide kulübümüzü ziyaret etmek istedim” dedi.

TFF 3. Lig’de bulunan Muğlaspor’un Erol Kapiz başkanlığındaki Muğlaspor yönetim kuruluna destek ziyaretleri devam ediyor. Son olarak Türk futbolunun önemli yıldız futbolcularından Fenerbahçeli Salih Uçan, beraberinde Muğlasporlu futbolcu Onur Uğlu ile birlikte Muğlaspor’u ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Muğla’nın Fenerbahçe’deki temsilcisi Salih Uçan, "Özellikle şunu belirtmek istiyorum; ben Muğlalı olmaktan her zaman gurur duydum. Benim sahalarda sırtımda taşıdığım forma numaram 48. Muğlaspor formasını başarıyla terleten Onur Uğlu benim çocukluk arkadaşım. Arkadaşımla birlikte şehrimizin adını taşıyan güzide kulübümüzü ziyaret etmek istedim. Muğlaspor’da göreve yeni seçilen Erol Kapiz başkanım ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Ayrıca şehrimizin takımı Muğlaspor’umuza da önümüzdeki sezon ligde başarılar dilerim” dedi.

Muğlaspor Kulübü Başkanı Erol Kapiz de ziyarette yaptığı konuşmada, “Bugüne kadar gerek Muğla ilimizi ve gerekse Fenerbahçe’yi yurt dışında başarıyla temsil eden Salih Uçan ile tüm Muğlalılar olarak her zaman gurur duyduk. Salih Uçan’ın ziyareti bizleri çok mutlu etti. Kendisini 48 numaralı forma ile gururla izliyoruz. İnanıyorum ki Salih kardeşim daha uzun yıllar Türk futboluna başarıyla hizmet verecek ve bizler de kendisi ile hep gurur duyacağız. Salih Uçan kardeşime önümüzdeki sezon Fenerbahçe’de başarılar diliyorum" diye konuştu.