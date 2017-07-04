Festivali kana bulayan şahıs tutuklandı

Bodrum’daki 2.Tarım, Kültür ve Sanat Festivalinin düzenlendiği Gümbet dolgu Alanındaki stant sahiplerinden Murat Aslan’ı çıkan tartışmada eşinin ve çocuklarının gözü önünde, bacağından tabancayla yaralayıp kaçan Gökhan O. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalandı. Suç aleti tabanca ile birlikte yakalanan zanlı Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Gökhan O. çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçlamasıyla tutuklandı.