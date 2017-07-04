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04 Temmuz 2017 04:36

Festivali kana bulayan şahıs tutuklandı

Bodrum’daki 2’inci Tarım, Kültür ve festivalinde stant sahibini bacağından vurarak kaçan saldırgan tutuklandı.

Festivali kana bulayan şahıs tutuklandı

04 Temmuz 2017 04:36


Bodrum’daki 2.Tarım, Kültür ve Sanat Festivalinin düzenlendiği Gümbet dolgu Alanındaki stant sahiplerinden Murat Aslan’ı çıkan tartışmada eşinin ve çocuklarının gözü önünde, bacağından tabancayla yaralayıp kaçan Gökhan O. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalandı. Suç aleti tabanca ile birlikte yakalanan zanlı Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Gökhan O. çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçlamasıyla tutuklandı.




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