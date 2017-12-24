Fethiye AK Parti’de Kadir Sarıhan güven tazeledi

olağan kongresinde mevcut başkan Kadir Sarıhan 252 oyla yeniden seçildi.

Ak Parti Muğla Fethiye 6. Olağan İlçe Kongresi, Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirildi.

Kongreye AK Parti Muğla Milletvekilleri Hasan Özyer ve Nihat Öztürk, AK Parti Medya Tanıtım İlişkileri Sorumlu Başkan Yardımcısı Yelda Gökcan, AK Parti MKYK üyesi Bülent Karakuş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı. Kongreyi siyasi konuşmalar öncesi Demokrat Partili Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı’da ziyaret ederek, sonucun hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi Divan heyetinin oluşmasının ardından kongreye geçildi. Burada yapılan konuşmalarda 2019 seçimlerinde Fethiye ve Muğla’da AK Partinin kazanabilmesi için birlik ve beraberlik içinde çalışmaların yürütülmesi gerektiği mesajı verildi. Kongrede 430 delegeden 409’unun oy kullandığı seçimde Kadir Sarıhan 252 oy alarak başkan oldu. Turgay Öztürk ise 153 oy aldı, 4 oy ise geçersiz kabul edildi.

Kongrenin açılış konuşmasını mevcut AK Parti Fethiye İlçe Başkanı ve başkan adayı Kadir Sarıhan yaptı. Sarıhan’ın konuşması zaman, zaman salonda yapılan destek sloganları nedeniyle kesildi. Başkanlık süresi boyunca Fethiye sevdalısı olarak hizmet etmeye çalıştıklarını anlatan Sarıhan şunları söyledi: “Tabi ki Yenilenmek ve tazelenmek gerekli. Bunu yaparken de incitmeden, kırmadan; yenilenme talebi yaparken görev yapan arkadaşlarımız incitmeden, kırmadan yapması gerekiyor. Siyasi, ahlaki, toplumsal etik kurallara uyarak yapmak gerekiyor. Allah doğruların yanındadır, hak her zaman galiptir. Önemli olan toplumun öngörüsü ve ferasetidir. Biz adaylık tespiti yapılıncaya kadar birçok mücadeleyi nizami verdik. Ama bu yarış sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, başbakanımız Binali Yıldırım’ın ve teşkilat büyüklerimizin, MYKY üyemizin, il başkanımızın ve partililerin görüşleri doğrultusunda ortaya çıkan Kadir Sarıhan olarak yükümün çok ağır olduğunu biliyorum ve bu ortaya çıktıktan sonra da yapılan bazı hareketlerin nahoş olduğunu da paylaşmak istiyorum. Sayın cumhurbaşkanı ve teşkilat büyüklerimizin teveccühü ile bize bu görev verildi ise ve siz değerli delegelerimizle bize bu görevi layık görüyorsanız kanımızın son damlasına kadar bu görevi hakkıyla yapma mecburiyetindeyim. Bunun sözünü veriyorum.”

Kongrede konuşan Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete: “Milletin yarısını arkasında sürükleyen bir adamın 1960 yılında idamına ses çıkartmayan bu millet, 1980 yılında da ses çıkartmamıştır. Zamanında darbecilerin başında olan zat bir sağdan bir soldan astık demişti. O zaman asılanlar başbakanlar değildi belki ama gencecik insanlarımız asıldı. O zamanda bir başkaldırı, itiraz olmadı. Ne zamana kadar? 15 Temmuz’a kadar. Aynı darbeciler 15 Temmuz’da da aynı senaryoyu oynatmaya kalktılar. Bu adam sokağa inin dedi. Elinde çakısı olmayan bu millet tankın topun karşısında sokağa indi. Aradan 18 ay geçti. Bu aradan geçen 18 ayda bu adamın emriyle sokağa inip şehit olmaya razı olan bu millet şimdi kongrelerinde Cumhurbaşkanımızın genel başkanımızın işaret ettiklerinin karşısında aday çıkartmaya başladılar. Ak Parti bir davadır. Bizim önce kendimize inanmamız lazım. ” dedi.

2014 seçimlerinde Fethiye’yi parmaklarının arasından kaçırdıklarını hatırlatan Mete; “Fethiye benim en çok önem verdiğim ilçelerden birisi. Çünkü Fethiye’yi alan Muğla’yı alır. Peki, Fethiye’yi alabilmek için bize ne lazım? Birlik ve beraberlik lazım. Benim başlıca görevim bu. AK Parti çatısı altında üye olan herkes benim kıymetlimdir. Bazı arkadaşlarımız genel merkezi suçluyor. Genel merkezimizin yapmaya çalıştığı şey çok açık ve net. Kongrelerde ister istemez kırgınlıklar olur. Bunu temayül yoklamaları yaparak bir kişinin üzerinde karar kılalım, kongre salonlarında farklı şeyler olmaması için, bir ve diri olalım diye bunu yapıyor” diye konuştu.

AK Partinin Muğla ve ilçelerine yaptığı yatırımlara dikkat çeken AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk; “Bunlar sizlerin destekleri sayesinde oldu. Evet, yüzde 30 çok iyi bir rakam değil ama sizler olmasanız, bizler olmasak belki çok farklı şeyler olacaktı. Bizler sizlerin desteğiyle 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanımıza Marmaris’te sahip çıkmasaydık çok dada farklı şeyler olacak, belki de başarıya ulaşacaklardı. Mesele koltuk sevdası değil, önemli olan birlikteliği yakalayabilmek. Eğer hep birlikte bir olabilirsek Fethiye’yi de alırız, Fethiye’nin problemlerini de çözeriz, Muğla Büyükşehir’in Fethiye’ye yaptığı zulmü de ortadan kaldırırız. Büyükşehir limanınızı elinizden aldı, en pahalı suyu içiyorsunuz. Hizmetin en sonu geliyor. Bizim bunları halletmemiz lazım. Hem Büyükşehir’i bu zulümden kurtarmamız hem de halkımıza daha iyi hizmet sunmak için mücadele etmemiz lazım. Bize ne Muğla Büyükşehir Belediyesinden ne Fethiye’den ne başka bir belediyeden tek bir istek, arzu gelmiyor. Söylemezseniz hizmet gelmez. O yüzden Fethiye’nin ve Muğla’nın hakkını koruyacak belediye başkanları için bu mücadeleyi hep birlikte göstereceğiz ” diye konuştu.

Türkiye’nin son 16 yılda ekonomik olan güçlendiğini anlatan Ak Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, Türkiye’nin kazanımlarını kaybetmemesi için güçlü bir hükümetin şart olduğunu söyleyerek; “Siyasetteki amaç ülkenin kalkınmasıysa, siyaset ülkenin geleceği ise bizlere düşen görev birlik ve beraberlik içinde olmak. Sadece Fethiye ve Muğla için değil, ülkemiz içinde birlik ve beraberlik içerisinde olacağız ve kazanımlarımızı kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Daha iyi bir Muğla için parti ayrımı yapmadan hizmet ettiklerini söyleyen Özyer; “Bizler Muğla’mıza hizmet etmenin mücadelesi içerisindeyiz. Muğla’da; eğitimde, sağlıkta, ulaşımda her alanda Muğla’nın hak ettiği kaynakları Ankara’dan aktarılması konusunda hiçbir endişeniz olmasın. Biz hizmet partisiyiz. Muğla’da 3 tane belediyemiz var. Seydikemer, Köyceğiz ve Kavaklıdere Belediyesi. Bu ilçelere gittiğimiz zaman siyaset yapmamız daha keyifli çünkü belediye başkanlarımız bizim her şeyimizi yaptılar. Bir belediyenin en başta yapması gereken yöresinin kalkınması için düğün salonları, spor salonlar, parke çalışmaları yapmasıdır. Bizim belediyelerimiz gerçekten hizmetleri yerine getiriyorlar. Muğla’da ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık. Fethiye’yi mutlaka 2019 yılında Ak Partili yapmamız lazım yoksa ilçe başkanlığı çok önemli değil. Burada amaç hizmet ise belediyeleri de iktidar partisi ile buluşturmamız lazım. Büyükşehir’i almamız lazım. Burada hepimize görev düşüyor” diye konuştu.”