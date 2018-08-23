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23 Ağustos 2018 20:44

Fethiye-Antalya yolunda otobüs devrildi: 26 yaralı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 26 kişi yaralandı.

Fethiye-Antalya yolunda otobüs devrildi: 26 yaralı

23 Ağustos 2018 20:44


Kaza, saat 17.30 sıralarında Seydikemer’in Eşen mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fethiye’den Antalya’ya giden Ufuk Meral yönetimindeki 26 AJ 808 plaklı bir tur şirketine ait otobüs, Eşen yakınlarında kontrolden çıktı ve şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye Muğla’nın Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçeleriyle Antalya’nın Kalkan ilçesinden çok sayıda ambulans sevk edildi. Otobüste bulunan 33 yolcudan 26’nın yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilen yaralılar Fethiye’deki hastanelerde tedavi altına alındı.


Otobüsteki yolcuların Göcek’ten Kaş’a gittiği öğrenildi. Kazadan sonra ifadesi alınmak üzere otobüs sürücüsü Ufuk Meral karakola götürüldü.




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