Fethiye-Antalya yolunda otobüs devrildi: 26 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Seydikemer’in Eşen mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fethiye’den Antalya’ya giden Ufuk Meral yönetimindeki 26 AJ 808 plaklı bir tur şirketine ait otobüs, Eşen yakınlarında kontrolden çıktı ve şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye Muğla’nın Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçeleriyle Antalya’nın Kalkan ilçesinden çok sayıda ambulans sevk edildi. Otobüste bulunan 33 yolcudan 26’nın yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilen yaralılar Fethiye’deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Otobüsteki yolcuların Göcek’ten Kaş’a gittiği öğrenildi. Kazadan sonra ifadesi alınmak üzere otobüs sürücüsü Ufuk Meral karakola götürüldü.