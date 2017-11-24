Fethiye İşletme Fakültesi açıldı

Fakülte bahçesinde yapılan törene; AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Muğla Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, İşletme Fakültesi’nin Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gavcar, FTSO Başkanı Akif Arıcan, STK temsilcileri, Oda başkanları, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Fethiye Belediyesi’nin A bloğunu yaptığı projede bölgeye ulaşım için yol hizmetleri ve kampüsün peyzajı da Fethiye Belediyesi ekiplerince gerçekleştirildi. Fethiye’nin Karaçulha Mahallesi’nde bulunan İşletme Fakültesi’nin bulunduğu alana ise Beşkaza Yerleşkesi adı verildi.

MSKÜ’ye bağlı Fethiye İşletme Fakültesi’nin Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gavcar’ın Fethiye Belediyesi ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın büyük bir emek ve mücadele vermesi ve Rektör Prof. Dr. Mansur Harmandar’ın da “kolaylaştırıcılığı” sonucu İşletme Fakültesine sahip olan Fethiye, ilerleyen günlerde Fethiye Üniversitesini de kurmasını istiyor.

4 bloktan oluşan fakültenin C ve D blokları MSKÜ tarafından inşa edilirken A blok Fethiye Belediyesi tarafından yapılıp, törenle hizmete açıldı. “Fethiye Yüksek Öğretim Kurumları Yaptırma Derneği” tarafından yapılan B bloğun da ilerleyen günlerde açılması bekleniyor. Öte yandan Fethiye İşletme Fakültesi’nin kuruluş ve yapım aşamasında büyük emeği geçen FTSO Başkanı Akif Arıcan’ın açılış töreninde konuşmaması ve açılış kurdelesini kesenlerin arasında yer almaması dikkati çekti.

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı; “Buraya gelmemizin amacı sadece bir binayı açmak değil, aynı zamanda hayallerimizi süsleyen Beşkaza Üniversitesi’nin temeline bir harç koymaktır. Yılların beklentisi ve umudu olan Beşkaza Üniversitesi bu ve bunun gibi faaliyetlerle inanıyorum ki gerçekleşecektir. Burada keramet bizde değil, yetkiyi bize veren saygıdeğer Fethiyelilerde. İşletme Fakültesi, Fen lisesi yapmak senin neyine diyebilirlerdi. Bu anlamda bize verdiği desteklerden dolayı Fethiyelilere teşekkür ediyorum. Üniversite hayatı şehir hayatına girdikçe, akademisyen arkadaşlarımız sorumluluk alanlarında STK’lar ile çalışmaya başladığı takdirde bir üniversitenin bir şehre neler kazandırdığını göreceğiz” diye konuştu.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar; “Biz çocukluğumuzdan beri Beşkaza’yı biliyoruz. Bu bölgenin adı Beşkaza. Bizde kültürel varlıklarımızı korumak, mirasımızı korumak, geçmişle olan bağlantımızı korumak için Beşkaza yerleşkesi olmasını düşündük. Üniversitenin senatosuna bunu teklif olarak sunduk ve kabul edildi” dedi.

CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, 24 Kasım Öğretmenler gününü kutlayarak başladığı konuşmasından, Fethiye İşletme Fakültesinin kurulması ve açılmasında çalışan ve destek olan herkese teşekkür etti. Fakültenin kuruluş günlerinde yaşananları da anlatan Demir; “Ülkemizde pek çok üniversiteler açtık. Okullaşıyoruz, binalaşıyoruz ama yeterince eğitimde başarıyı sağlayamadık. Uluslar arası verilere baktığımız zaman bu acı tabloyu görüyoruz. En sonunda sayın cumhurbaşkanı da eğitimde nerelerde olduğumuzu ortaya koydu. Eğitimde hedefler koymalıyız. Bunu sağlayabilmek için eğitimde büyük adımlar atmalıyız. Fethiyeliler bunu yaptı. Rektörümüzün bunda çok büyük katkısı var. Bugün 3 tane fakültemiz var. 3 fakülte olunca üniversite kuruluyor” diye konuştu.

AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer de: “Üniversitemiz büyümesini sürdürüyor ve bu bize büyük bir gurur veriyor. Bu gün üniversitesi olmayan bir il kalmadı. Fethiye Üniversitesi konusunda hiçbir endişeniz olmasın. En az 8 bakanımızla görüştük ve çalışmasını yapıyoruz. Bir üniversite kurulabilmesi için 3 fakülte gerekiyordu. Bu gün İşletme, Sağlık bilimleri ve Ziraat Fakültesi oluştu. İnşallah bundan sonra daha da geliştirerek Fethiye Beşkaza Üniversitesini kurmak bizlere nasip olur” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Fethiye İşletme Fakültesi A, C ve D bloğun açılışı protokol üyeler, tarafından görkemli bir şekilde açıldı.