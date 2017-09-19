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19 Eylül 2017 13:05

Fethiye Kaymakamı Şahiner göreve başladı

Fethiye Kaymakam Ekrem Çalık’ın yaz kararnamesiyle Erdek’e atanmasıyla bu göreve atanan Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye’deki yeni görevine başladı.

Fethiye Kaymakamı Şahiner göreve başladı

19 Eylül 2017 13:05


Sabah Kaymakamlık binasına gelen Kaymakam Muzaffer Şahiner’i Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nejla Yıldız, kaymakamlık personeli ve daire amirleri karşıladı. Kaymakam Muzaffer Şahiner daha sonra toplantı salonunda daire amirleriyle tanışma toplantısı yaptı. Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal’ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Yılmaz Demirelli ve daire müdürleri katıldı. Tüm daire amirleriyle 45 dakika süren toplantıda birer birer tanışan Kaymakam Muzaffer Şahiner, daha sonra 19 Eylül Gaziler Günü törenine katıldı.


Yeni göreviyle ilgili olarak gazetecilere açıklamada bulunan Kaymakam Muzaffer Şahiner; “Fethiye gerçekten gezilmesi, görülmesi nadide yerlerden birisi. Bizde inceliyoruz.brifingleri okuyoruz, arkadaşlarımızdan bilgi alıyoruz. Fethiye’de yaşamak bir ayrıcalık diye değerlendiriyoruz. Daha önce Kula kaymakamlığı görevimde bir kez Fethiye’ye gelmiştim” dedi.




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