Fethiye merkezli tarihi eser operasyonu: 7 gözaltı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin düzenlenen tarihi eser operasyonunda çeşitli dönemlere ait tarihi eser ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ardından şüphelilerin bölgede yaptıkları kazılarda elde ettikleri tarihi eserleri, Aydın ve İzmir'de satacaklarını tespit etti. Ekipler Muğla'nın Fethiye, Seydikemer, Ortaca ilçeleri, İzmir'in Torbalı ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eşzamanlı düzenledikleri operasyonda E.A, S.Y, C.Y, A.İ.K, Ö.K, İ.K. ve İ.P. gözaltına alındı.

Ekipler zanlıların evlerinde yaptıkları aramada, ön yüzünde tanrıça arka yüzünde mitolojik hayvan figürü bulunan 131 gümüş sikke, ön ve arka yüzlerinde tanrı-tanrıça bulunan ve mitolojik hayvan betimlemeleri olan Lidya dönemine ait 51 gümüş sikke, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 7 bronz sikke, 5 dedektör ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.