Fethiye polisinden mülteci operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 7'si çocuk 20 kaçak göçmen yakalandı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri (GİM),yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan yabancı uyruklu şahıslara yönelik operasyon yaptı. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği İlçeye bağlı, şüphelendikleri üç aracı takip aldı. Yapılan takibin ardından ilçeye bağlı Karagözler Mahallesi koylar bölgesinde araçları durduran ekipler, aralarında 6 kadın ve 7'si çocuğun bulunduğu Fas, Filistin uyruklu 20 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin yasa dışı geçişine aracılık ettikleri belirlenen B.B, M.A.G ve M.A gözaltına alındı.

Yabancı uyrukluların, yasal işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.