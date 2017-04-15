Fethiye Şovalye adasında 2 milyon TL’lik villa yandı

Özel bir hastanede doktor olan Erdoğan Aydın’a ait yaklaşık 2 milyon lira değerindeki villada yangın çıktı. Yangın sonrası büyük üzüntü yaşayan villa sahibi Aydın, “Allah’tan ada yanmadı” dedi.

Yangın bu sabah saatlerinde Şövalye Adası’nda, Erdoğan Aydın’a ait 3 katlı villada meydana geldi. Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine Çalış Plajı, Şat Burnu Mevkii’ne gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, teknelerle adaya geçti.

Yangın hidrantına bağlanan hortumla alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası yangını kontrol altına alırken, 2 milyon lira değerindeki villa içindeki eşyalarla birlikte tamamen yandı.

Yangın sırasında villada temizlik yapan ve alevleri söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen Mehriban Merdin, önce tekneyle ardından ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Merdin’in sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Üzüntülü gözlerle villasının yanışını izleyen doktor Erdoğan Aydın, yangının elektrik kontağından çıktığını değerlendirdiklerini, yangın öncesi evde temizlik çalışması yapıldığını söyledi. Aydın, itfaiye ekiplerinin canla başla yangına müdahale etmeye çalıştığını kaydetti. Adanın Fethiye’ye bağlı bir mahalle konumunda olduğunu belirten Aydın, "Denizde çıkan tekne yangınlarında da itfaiyemiz zorlanıyor. İnşallah biz bir örnek oluruz. Denizden müdahale için de itfaiyemizin donanıma ihtiyacı var. İtfaiye canla başla çalışarak elinden geleni yaptı. Daha kurak bir mevsimde olsak, yangın tüm adayı sarabilirdi. Allah’tan Ada yanmadı. Bu seferlik sadece evimiz yandı. Ancak tüm adanın yanma riski var” dedi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma itfaiye ve polis ekipleri tarafından sürdürülüyor.