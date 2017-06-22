Fethiye trafik kazası; 5 yaralı

A. otomobil ile bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada 5 çocuk yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza K. A. (16) yönetimindeki 48 HA 215 plakalı otomobil, Taşyaka Mahallesi Hilmi Döverli Caddesi’nde seyir ederken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe duvarına çaptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan H.S. (17), E.C.Y. (14), E.Ş. (12) ve S.G. (12) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kazanın ardından 10 metre fren izi olması dikkat çekti.