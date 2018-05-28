Fethiye turizmine sosyal medya desteği

Fethiye Belediyesinin ilçenin tanıtımı için davet ettiği 8 sosyal medya fenomeni ve seyahat bloggerı (çevrimiçi yazar), Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, Kayaköy, Çalış, Göcek ve Yeşilüzümlü gibi tarihi, turistik ve doğal güzellikleri gezdi.

Fenomenler video ve fotoğrafları, kendi sosyal medya hesaplarından ’Yenitrendfethiye’ etiketiyle paylaşım yaparak Fethiye turizmine katkıda bulundu. Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Mete Atay, yaptığı açıklamada, Fethiye’nin tanıtımı için sezon öncesinde yurt içi ve yurt dışında turizm fuarına katılarak ’Yenitrendfethiye’ sloganıyla iki yıldır tanıtım yaptıklarını söyledi.

Katıldıkları tüm fuarlarda ’Yenitrendfethiye’ sloganıyla yer aldıklarını belirten Atay, "Fethiye’nin bir marka şehir olması için adımlar atıldı. Şimdiye kadar Ölüdeniz, Kayaköy ve Göcek vardı. Son zamanlarda bunlara Balık Pazarı ve Babadağ gibi yeni yerler de eklendi. Tanıtım çalışmaları sadece yurt içinde değil, uluslararası alanda da artarak devam edecek. Fethiye’de Çinli bir televizyon yarışma programı çekti. Yapılan çekim, yaklaşık 5 milyarlık bir tıklama aldı. Bu da sadece Fethiye için değil, ülkemiz için gurur verici. Turizmciler 2018 sezonuna çok umutlu başladılar. Yerli ve yabacı turistlerin geçen yıla oranla iki üç katı rezervasyonlar var. Bu da turizmcilerimizin yüzünü güldürüyor. Turizmcilerin yüzünün gülmesi demek 50-60 sektörün yüzünün gülmesi demek. Fethiye’yi 2018’de çok güzel bir turizm yılı bekliyor” dedi.

Bloger Kenan Yıldırım ise çektikleri görselleri, Instagram, Youtube ve Blog sitelerinde paylaşacaklarını ve takipçilerinin beğenisine sunacaklarını dile getirdi. Bloger Kenan Yıldırım yıllar önce Fethiye’ye geldiğini, bu kadar detaylı gezme fırsatı bulamadığını kaydetti. Yıldırım, "Doğal güzellikleri ve deniziyle çok güzel bir yer. Paylaştığım bazı görselleri takipçilerim çok beğendi ve çok iyi dönüşler yaptılar. İnsanların aradığı da güzel bir doğa, deniz, tarih, temiz sokaklar. Bunların hepsi Fethiye’de mevcut. Umarım güzel bir turizm sezonu geçer” diye konuştu