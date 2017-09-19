Fethiye’de 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

Beşkaza Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Fethiye kaymakamı Muzaffer Şahiner, Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Garnizon Komutanı Sedat Karabay, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal, İlçe Jandarma Komutanı Yılmaz Demirelli, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, MHP Fethiye İlçe Başkanı Cengiz Çay, daire amirleri, STK başkan ve üyeleri ile gaziler ve öğrenciler katıldı.

Törende Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, ilçedeki ilk görev gününde Atatürk anıtına çelenk sundu. Ardından Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ve Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Şahin, çelenkleri sundular. Fethiye Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşımız söylendi.

19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin cumhuriyetimizin en büyük gazisi Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik ünvanını verdiğini hatırlatan Astsubay Üstçavuş Bedriye Taylı, 5 Eylül 2000 tarihinde 19 Eylül gününün Gaziler Günü olarak kutlanmasına karar verildiğini söyledi. Taylı: “Gazilerimize bu vefa borcu 1 gün içinde yapılacak kutlamalarla ödene bilecek bir borç değildir. ‘Vatan’ demiş, ‘bayrak’ demiş, vücudunun bir parçasını ülkesine ve milletine helal etmiş, Mehmetçiklerimize vefa günüdür. Şundan emin olunuz ki: Sahip olduğumuz en önemli değerlerimiz olan birlik ve beraberliğimizin yaşayan sembolleri olarak daima gönlümüzde yaşayacaksınız. Milletleri millet yapan bir takım değerler vardır. Bu değerler o milletin harcıdır, tutkalıdır, olmazsa olmazıdır. Şehit ve Gazi, Türk toplumunun ortak değerleridir. Şehir ve Gazisi olmayan Türk ailesi yok gibidir. Annesi ve ninesi her Türk çocuğunu şehitlik ve gazilik ninnileriyle büyütmüş, askere giderken de ‘ Haydi oğlum, haydi git, ya gazi ol, ya şehit’ diyerek uğurlamış onu vatanı için feda etmekten çekinmemiştir” dedi.

Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Şahin ise; kendilerinin gaziler olarak bu topraklar için canlarını verme şerefine eremediklerini de söyleyerek; “Fakat bu toprak için canını verme şerefine eren şehitleriz ile yan yana savaşma onurunu yaşadık. Bir elimizle şahadet kapısının tokmağına dokunurken diğer elimizle geçip giden zamanın kapısının kolunu tutmaktayız. Belki de bu şahadet kapısının tokmağına dokunduğumuz için ölümün nefesini soluduğumuz için düşmanın hain suratını defalarca gördüğümüz için bu mücadeleyi, bu kana kan göze göz dişe diş mücadeleyi duyamayanlara, hissedemeyenlere anlatmak bize düşer. Ülkemizin bekası ve Türkiye Cumhuriyetimizin yaşaması için yapılan sınır ötesi harekatlarda terörle mücadelede verdiğimiz binlerce şehit hepimizi derinden yaralamıştır. Terör iş birlikçilerine asla müsaade edilmeyecektir. Bu konuda devletimizin yanındayız” dedi.

Konuşmaların ardından Gazi yakını öğrenciler Efe Yalçın ve Ceylin Bayramoğlu, şiirler okudu.

Fethiye Beşkaza Meydanı Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından Kaymakam Muzaffer Şahiner, Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Garnizon Komutanı Sedat Karabay ve diğer yetkililer, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Dernek başkanı Süleyman Şahin ve Gaziler tarafından karşılanan Kaymakam Muzaffer Şahiner daha sonra gazilerin dert ve dileklerini dinledi.

19 Eylül Gaziler Gününü kutlayan Kaymakam Muzaffer Şahiner; “Fethiye’de çok önemli bir günde Gaziler Günü’nde göreve başladım. Böyle bir günde göreve başlamanın gururunu yaşıyorum. Gaziler ve şehit yakınlarımız bizlerin gözbebeği. Bizlerin kendimizden de önemli, ailemizden de önemli onlar. Onun için 7 gün 24 saat şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin emrindeyiz” dedi.