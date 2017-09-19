Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 12:39

Fethiye’de 62 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 12’si çocuk 62 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye’de 62 kaçak göçmen yakalandı

19 Eylül 2017 12:39


Edinilen bilgilere göre, TCSG 65 Fethiye Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı istihbarat sonucu 57’si Suriye, 4’ü Yemen ve 1’i İran uyruklu 62 kaçak göçmen Faralya Mahallesi Gemiler koyunda bindikleri tekneyle Rodos Adası’na geçiş yapmaya çalıştığı öğrenildi.


Sahil Güvenlik ekipleri sabaha karşı yaptıkları operasyonda bindikleri 15 metrelik "K.Eylül" isimli Türk bayraklı tekneye operasyon düzenledi. Operasyonda 12’si çocuk, 25’i kadın toplam 62 kaçak motoryat ile kaçmaya çalışırken yakalandı. Sahil Güvenlik ekiplerinin geldiğini gören motoryat bir anda bulunduğu yerde dönerek ekipleri yaklaştırmak istemedi.


Sahil Güvenlikten yapılan uyarıların ardından motoryat biranda durunca Sahil Güvenlik ekipleri kaçak göçmenleri yakalayıp, TCSG 65 Sahil güvenlik botuna alındı. Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen kaçakların gerekli işlemlerinin ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilecek. Kaçak göçmenler daha sonra Muğla’daki Göç İdaresine gönderilecek.


Öte yandan, 62 kaçak göçmenin Faralya Mahallesi Gemiler Koyu’nda tam 3 gün boyunca motoryat bekledikleri öğrenildi. Adeta tatil yapar gibi motoryatla yasadışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen göçmenlerin denize girip güneşlendikleri de öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Açık
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç