Fethiye’de 62 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgilere göre, TCSG 65 Fethiye Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı istihbarat sonucu 57’si Suriye, 4’ü Yemen ve 1’i İran uyruklu 62 kaçak göçmen Faralya Mahallesi Gemiler koyunda bindikleri tekneyle Rodos Adası’na geçiş yapmaya çalıştığı öğrenildi.

Sahil Güvenlik ekipleri sabaha karşı yaptıkları operasyonda bindikleri 15 metrelik "K.Eylül" isimli Türk bayraklı tekneye operasyon düzenledi. Operasyonda 12’si çocuk, 25’i kadın toplam 62 kaçak motoryat ile kaçmaya çalışırken yakalandı. Sahil Güvenlik ekiplerinin geldiğini gören motoryat bir anda bulunduğu yerde dönerek ekipleri yaklaştırmak istemedi.

Sahil Güvenlikten yapılan uyarıların ardından motoryat biranda durunca Sahil Güvenlik ekipleri kaçak göçmenleri yakalayıp, TCSG 65 Sahil güvenlik botuna alındı. Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen kaçakların gerekli işlemlerinin ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilecek. Kaçak göçmenler daha sonra Muğla’daki Göç İdaresine gönderilecek.

Öte yandan, 62 kaçak göçmenin Faralya Mahallesi Gemiler Koyu’nda tam 3 gün boyunca motoryat bekledikleri öğrenildi. Adeta tatil yapar gibi motoryatla yasadışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen göçmenlerin denize girip güneşlendikleri de öğrenildi.