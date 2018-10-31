İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fethiye'de akademik açılış

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne bağlı Fethiye’deki Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksek okullarında akademik açılış töreni düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı Fethiye'deki Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksek okullarında akademik açılış töreni düzenlendi. Törenlerde Beslenme ve Diyetetik Bölümü beyaz önlük giyme töreni de düzenlendi.


Törenin açılışında konuşan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Beslenme ve Diyetetik Bölümünün öneminden bahsederek velilere seslendi. Çiçek “Yeni yönetim olarak öğrenci endeksli hareket ediyor ve öğrenciye yatırım yapıyoruz. Öğrencilerimizin birer cevher olduğuna inanıyoruz ve bu cevherleri açığa çıkarmak için durmadan çalışıyoruz" dedi.


Açılış konuşmalarının ardından Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri beyaz önlüklerini giydi. Tören, aşure ikramının ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.