Fethiye'de akademik açılış

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı Fethiye'deki Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksek okullarında akademik açılış töreni düzenlendi. Törenlerde Beslenme ve Diyetetik Bölümü beyaz önlük giyme töreni de düzenlendi.

Törenin açılışında konuşan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Beslenme ve Diyetetik Bölümünün öneminden bahsederek velilere seslendi. Çiçek “Yeni yönetim olarak öğrenci endeksli hareket ediyor ve öğrenciye yatırım yapıyoruz. Öğrencilerimizin birer cevher olduğuna inanıyoruz ve bu cevherleri açığa çıkarmak için durmadan çalışıyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri beyaz önlüklerini giydi. Tören, aşure ikramının ardından sona erdi.