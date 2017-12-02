Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 15:59

Fethiye’de Aralık’ta deniz keyfi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde güneşli ve sıcak hava ilçede yaşayanlara ve az sayıdaki tatilcilere yazdan kalma bir gün yaşattı.

Fethiye’de Aralık’ta deniz keyfi

02 Aralık 2017 15:59


Ölüdeniz’e hafta sonu İzmir, İstanbul ve diğer illerden tatile gelen az sayıdaki tatilciler sıcak ve güneşli havanın tadını çıkardı. Hava ve deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü dünyaca ünlü Ölüdeniz’de bazı vatandaşlar denize girip güneşlenirken, bazıları da sahildeki kafelerde oturup yürüyüş yaparak güneşli havada bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.


İstanbul’dan ailesiyle tatile gelen Eyyüp Karakaya, geçen yıl da tatile Fethiye’ye geldiğini ve yine denize girdiğini söyledi. Aralık ayında denize girmenin muhteşem bir duygu olduğunu anlatan Karakaya, "Şu an deniz çok güzel. Gelmek isteyen herkese tavsiye ediyorum, denize girilebilir. Her yıl bu aylarda Fethiye’ye geliyoruz. Hafta sonu tatilini değerlendirmek için geldik" dedi.


Bölgede aralıkta yazı aratmayan hava olduğunu belirten Karakaya bu aylarda daha uygun tatil fırsatı olduğunu, bundan dolayı tatil tercihini kışa bıraktığını anlattı.


Sahilde güneşlenen Hasan Tiryaki ise "İki günlük hafta sonu tatili için Fethiye’ye geldik. İstanbul’da mont ile duruyoruz, burada ise kısa kolluyla duruyoruz. Vatandaşlar deniz keyfi yaşıyor" ifadelerini kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
16
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Salı
    Yağmurlu
    14°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç