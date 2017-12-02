Fethiye’de Aralık’ta deniz keyfi

Ölüdeniz’e hafta sonu İzmir, İstanbul ve diğer illerden tatile gelen az sayıdaki tatilciler sıcak ve güneşli havanın tadını çıkardı. Hava ve deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü dünyaca ünlü Ölüdeniz’de bazı vatandaşlar denize girip güneşlenirken, bazıları da sahildeki kafelerde oturup yürüyüş yaparak güneşli havada bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.

İstanbul’dan ailesiyle tatile gelen Eyyüp Karakaya, geçen yıl da tatile Fethiye’ye geldiğini ve yine denize girdiğini söyledi. Aralık ayında denize girmenin muhteşem bir duygu olduğunu anlatan Karakaya, "Şu an deniz çok güzel. Gelmek isteyen herkese tavsiye ediyorum, denize girilebilir. Her yıl bu aylarda Fethiye’ye geliyoruz. Hafta sonu tatilini değerlendirmek için geldik" dedi.

Bölgede aralıkta yazı aratmayan hava olduğunu belirten Karakaya bu aylarda daha uygun tatil fırsatı olduğunu, bundan dolayı tatil tercihini kışa bıraktığını anlattı.

Sahilde güneşlenen Hasan Tiryaki ise "İki günlük hafta sonu tatili için Fethiye’ye geldik. İstanbul’da mont ile duruyoruz, burada ise kısa kolluyla duruyoruz. Vatandaşlar deniz keyfi yaşıyor" ifadelerini kaydetti.