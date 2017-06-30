Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 12:57

Fethiye’de aşırı sıcak asfalt eritti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 40 derece ölçülen hava sıcaklığı öğle saatlerinden itibaren 43 dereceye ulaştı.

Fethiye’de aşırı sıcak asfalt eritti

30 Haziran 2017 12:57

Sıcak hava Yanıklar Mahallesi’nden yeşil vadiye ulaşımı sağlayan 6 kilometrelik yolda asfaltın erimesine neden oldu.



Yolun büyük bölümünde eriyen asfalt, araçlarıyla yeşil vadiye ziyarete gelen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Otomobil sürücüleri araçlarına zift bulaştırmamak için yolun mıcırlı bölümünü kullanmaya çalıştı. Yoldan kalkan zift ise yürüyenlerin terlik ve ayakkabılarına yapıştı.


Sıcaktan bunalıp serinlemek için Yeşil Vadiye gitmek isteyen Atilla Karademir; "Havalar çok sıcak serinlemek için soğuk su kenarına gidiyoruz. Şehir merkezinde sıcaktan durulmuyor. Asfalt erimiş araçlar taş atıyor" dedi.


Aşırı sıcaktan erimiş asfalt yolda kaza yapmamak için yavaş yavaş gittiklerini ifade eden Adem Önal; "Hava çok sıcak. Asfaltlar erimiş, yollar perişan halde. Bir kaza yaşanmaması için yavaş yavaş gidiyoruz. Havalar sıcak olduğu için soğuk suya geldik. Fethiye bir haftadır aşırı sıcak bu sıcaktan kurtulmak için yeşil vadiye gidiyoruz. Bende her hafta geliyorum buraya sıcaktan asfaltlar eriyor. Bu eriyen asfalta vatandaşlar bazen sıkıtılar yaşıyor. Sürekli kullanılan olduğu için kaza riskleri artıyor" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
44
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    44°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:38
  • Güneş :05:43
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!