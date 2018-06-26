Fethiye’de ’ay balığı’ görenleri şaşırttı

Çalış plajından Fethiye’ye tekne turuna katılan turistler deniz yüzeyine yavaş hareket eden büyük bir balık gördü.

Balığın yaralı olduğunu düşünen tatilciler ve tekne kaptanı durumu Fethiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Tekne ile balığın bulunduğu yere giden yetkililer, yaptıkları incelemede balığın “Ay balığı” olduğu belirlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halit Filiz, yaptığı açıklamada, Ay balığının Ege ve Akdeniz kıyılarında zaman, zaman görüldüğünü, dünya üzerindeki tüm denizlerde bulunan bir balık türü olduğunu söyledi. Filiz "Balığın 200 metre derinliğe kadar inebilse de genelde yüzeye yakın yüzmeyi tercih eden bir tür olduğunu. Ay balığı anormal görünüşüyle ilgi çeken balıklardan biridir. 3 metreye ulaşabilen boyları ve ulaşabildiği 2 bin 300 kilogram ağırlığıyla kemikli balıklar arasında en ağır balık olma unvanını taşımaktadır. Genel olarak Ay balığı halkımız tarafından çok bilinen bir balık değildir, ama oldukça etkileyici bir balıktır. Hem sahip olduğu şekli, hem de alışılmadık davranışları ile Ay balığı hala denizlerdeki gizemli balıklardan biridir” diye konuştu.

Ay balığının deniz yüzeyine yakın yüzerek güneşin tadını çıkardığını söyleyen Filiz, balığın genellikle büyük olan sırt yüzgecini sudan dışarı çıktığında köpek balığı ile karıştırılabildiğini söyledi.

Balığın denizanaları, eklem bacaklı kabuklular ve küçük balıklarla beslediğini, derisinin kalın, etinin kötü kokulu ve lezzetsiz olması nedeniyle ekonomik olarak değerlendirilmediğini söyledi.