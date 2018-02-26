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26 Şubat 2018 20:03

Fethiye’de baba dehşeti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 73 yaşındaki kişi, tartıştığı gelinine ve oğluna kurşun yağdırdı.

Fethiye’de baba dehşeti

26 Şubat 2018 20:03

Gelinin hayatını kaybettiği olayda, oğul ise yaralandı.


Olay, Çatalarık Mahallesi Osman Kaya Bulvarı üzerinde bulunan bir pide salonunda meydana geldi. Fahrettin H. (73) ile gelini Serpil (44) ve oğlu Salih H. (48) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından iş yerinin yakınında bulunan ikametine giden baba Fahrettin H., av tüfeğini yanına alarak iş yerine geri döndü. Yaşlı adam, kavga ettiği gelini ve oğluna tüfekle birçok kez ateş etti. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Serpil ve Salih H., yapılan ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.


Fethiye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan gelin Serpil H. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Salih H.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Öte yandan, cinayetin ardından olay yerinden ayrılan Fahrettin H.’nin polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayı duyarak hastaneye giden ailenin yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı gözlendi.


Konuyla ilgili olarak asayiş büro ekipleri geniş çaplı tahkikat başlattı.




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