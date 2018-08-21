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21 Ağustos 2018 19:48

Fethiye’de boruya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yüzme havuzunun vakum borusuna bacakları sıkışan 2,5 yaşındaki çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye’de boruya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

21 Ağustos 2018 19:48


İlçeye Gaziantep’ten ailesiyle tatile gelen 2,5 yaşındaki Kaan Söylemez Foça Mahallesi’ndeki bir tatil sitesinde, yüzme havuzu vakum borusuna sıkıştı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.


Olay yerine sağlık ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaan’ı kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Kapağı açık unutulduğu iddia edilen vakum borusunun etrafı itfaiye ekileri tarafından ayırıcı-kesici makas ile kesilerek küçük Kaan, sıkıştığı yerden çıkarıldı. 112 Acil sağlık ambulansı ile Fethiye Devlet Hastanesinde tedavisi altına alınan çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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