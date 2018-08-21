Fethiye’de boruya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

İlçeye Gaziantep’ten ailesiyle tatile gelen 2,5 yaşındaki Kaan Söylemez Foça Mahallesi’ndeki bir tatil sitesinde, yüzme havuzu vakum borusuna sıkıştı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Olay yerine sağlık ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaan’ı kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Kapağı açık unutulduğu iddia edilen vakum borusunun etrafı itfaiye ekileri tarafından ayırıcı-kesici makas ile kesilerek küçük Kaan, sıkıştığı yerden çıkarıldı. 112 Acil sağlık ambulansı ile Fethiye Devlet Hastanesinde tedavisi altına alınan çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.