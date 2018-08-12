Fethiye’de deniz kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün gece saat 05.30 sıralarında Fethiye’ye yaklaşık 4 mil uzaklıktaki Şahin Burnu açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi’nde seyir halinde olan A.K.’nin kullandığı gulet yat, “Aygen Mert” isimli balıkçı teknesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle alabora olan 5 metre uzunluğundaki tekne ters döndü.

Gulette bulunanların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çarpışma sonucu balıkçı teknesinde bulunan Serdar Hürriyet Sunguroğlu (60) ile Osman Kozacı (53) yaralandı. Sahil Güvenlik botuna alına yaralılar Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Osman Kozacı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Hürriyet Sunguroğlu’nun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, kazanın ardından A.K. gözaltına alındı.

Olaya Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ilk Fethiye Sahil Güvenlik 65 Bot Komutanlığı el koydu. Gulet teknedeki turistlerin bir başka tekne temin edilerek tatillerine devam ettirildiği öğrenildi. Deniz kazası ile ilgili olarak soruşturma çok yönlü sürüyor.