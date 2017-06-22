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22 Haziran 2017 15:36

Fethiye’de "Duman 1" operasyonu

Türkiye genelinde düzenlenen ’Duman 1’ operasyonu kapsamında Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri 20 ayrı işyerinde arama gerçekleştirdi.

Fethiye’de

22 Haziran 2017 15:36

Polis ekipler gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen ve bandrolsüz olduğu tespit edilen yaklaşık 500 kilo tütüne el koydu.


Tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele amacıyla tüm Türkiye’de eş zamanlı ’Duman 1’ isimli operasyon düzenlendi. Fethiye’de de KOM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 20 ayrı iş yerine operasyon düzenlenerek arama yapıldı. Arama sırasında çok sayıda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen ürünler ile insan sağlığına zararlı bandrolsüz tütün, kaçak sigara ele geçirildi. 20 ayrı iş yeri sahibi ifadeleri alınmak üzere Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.


Polis, pazarlanan tütünlerin büyük oranda gümrük kaçağı ve insan sağlığına zarar teşkil eden bandrolsüz olduğunu tespit etti. Gümrük kaçağı ve bandrolsüz yaklaşık 500 kilo tütünle, tütün içmede kullanılan malzemelere el konuldu. Gümrük kaçağı ve bandrolsüz tütün satan işletme sahipleri ise gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Fethiye Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.




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