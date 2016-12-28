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28 Aralık 2016 18:23

Fethiye’de Ev Yangını Korkuttu

Fethiye’de Ev Yangını Korkuttu

28 Aralık 2016 18:23

Muğla’nın Fethiye İlçesinde bir evde çıkan yangınında 6 aylık bebek dumandan etkilendi. Yangın Foça Mahallesinde bulunan 2 katlı evde meydana geldi.
İddialara göre; Foça Mahallesinde bulunan 2 katlı evin üst katında oturan Merve Çapar ve 6 aylık kızı Elif Sura ile otururken, belirlenemeyen nedenle evde yangın çıktı. Anne Çapar yardım çığlıkları atmaya başlayınca komşuları yardıma gelerek anne Merve Çapar ve 6 aylık kızı Elif Sura’yı evden çıkmayı başardılar. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri yoğun dumandan etkilenen Elif Sura bebeği, Fethiye Devlet Hastanesi’nde kaldırdılar.
Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri yangınla ilgili soruşturma yaparken, evin sahibi kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.



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