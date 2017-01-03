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03 Ocak 2017 15:26

Fethiye’de ev yangını korkuttu

Fethiye’de ev yangını korkuttu

03 Ocak 2017 15:26

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre; Fethiye’nin Yeni Mahalle 1216 Sokak’ta İhsan Aytanç’a ait 3 katlı binanın 2’nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda binadan yükselen alevleri gören vatandaşlar Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri alevler, binanın 3’üncü katı ve çatısına sıçradı.
İtfaiye ekipleri yangının yan binalara sıçramaması için önlem aldı. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altındı. Soğutma çalışması yapıldıktan sonra, binanın 2’nci ve 3’üncü katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.



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