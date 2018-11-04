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Fethiye'de Feci Kaza; 2 ölü, 1Yaralı

Muğla’nın Fethiye İlçesinde limon yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye İlçesinde limon yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.


Kaza Muğla- Fethiye Karayolu Osman Kaya Bulvarı Karagedik kavşağında meydana geldi. Ümit E. (33) yönetimindeki 32 AD 291 plakalı limon yüklü kamyon, Mustafa Kılıçarslan (54) idaresindeki 48 GZ 191 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüjde bulunan aydınlatma direğini yerinden söken araçlar yaklaşık 25 metre sonra durabildi.


Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Kılıçarslan ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.


Kaza nedeniyle devrilen kamyonun sürücüsü Ümit E'de Fethiye Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.


Otomobilde sıkışan iki kişinin cesedi, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri tarafında otomobilden çıkarıldı. Cesetler Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaza nedeniyle kamyonun kasasında buluna limonlar yola saçıldı ve karayolu bir süre trafiğe kapandı.Karayolu ekiplerinin yolu temizlemesi ve araçların kaldırılmasından sonra yol trafiğe açıldı.

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