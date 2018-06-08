Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 16:57

Fethiye’de fuhuş operasyonu; 33 gözaltı

Muğla’nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde düzenlenen operasyonda internet üzerinden fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 33 kişiyi gözaltına aldı.

Fethiye’de fuhuş operasyonu; 33 gözaltı

08 Haziran 2018 16:57

Gözaltına alınan kadınlardan birisi, kucağındaki çocuğuyla emniyete götürüldü.


Edinilen bilgiye göre; Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen kişileri takibe aldı. Ekipler üç aylık boyunca teknik ve fiziki takip çalışmasının ardından, Fethiye ve Köyceğiz 23 adrese eş zamanlı şafak baskın düzenledi. Operasyon,33 kişi fuhuşa aracılık ve yer temini ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.


Zorla fuhuş yaptırılan 9’u yabancı uyruklu 16 kadın ise kurtarıldı. Operasyonda, 3 pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu hap da ele geçirildi.


Yabacı uyruklu kadınların Emniyetteki işlemelerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi. Operasyonda yakalanan şüpheli kadınlardan birisinin, kucağındaki çocuğuna sarılarak yüzünü gizlemeye çalışması dikkat çekti. Gözaltına alınan 33 şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç