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22 Haziran 2018 09:25

Fethiye’de hayvan severlerden tepki

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen köpek yavrusuyla ilgili protesto gösterisi düzenledi.

Fethiye’de hayvan severlerden tepki

22 Haziran 2018 09:25


Muğla’da hayvanlarla ilgili birçok etkinliklere imza atan, aralarında yerleşik yabancılarında yer aldığı Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu ile Hayvan Destek ve Eğitim Derneği (HAYDED) tarafından Fethiye Adliyesi önünde protesto gösterisi yapıldı. Bir grup yerleşik yabancılar eyleme, kedi ve köpek figürü bulunan tişörtlerle katılırken, alkışlarla protesto ettiler.


Grup adına açıklama yapan Avukat Bora Sarıca, yaşanan olayın toplumun her kesiminde infial uyandırdığını söyledi. Ayakları kesilen yavru köpeğin hesabını adalet önünde sormak üzere suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Sarıca, “Bakışlarını, yaşama tutunmak için verdiği mücadeleyi unutmayacağız. Olayın, gerçek katilleri bulununcaya kadar takipçisi olacağız. Ağzı süt kokan bu yavruya uzanan eller ilk fırsatta insana da uzanacaktır. Aramızda serbestçe dolaşan bu katillerle aynı ortamda nefes almak istemiyoruz” dedi.


Sarıca, hayvan hakları alanında acilen doğru, yeterli, uygulanabilir yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı. Dernek üyeleri alkışlı protestonun ardından dağıldılar.




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