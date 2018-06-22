Fethiye’de hayvan severlerden tepki

Muğla’da hayvanlarla ilgili birçok etkinliklere imza atan, aralarında yerleşik yabancılarında yer aldığı Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu ile Hayvan Destek ve Eğitim Derneği (HAYDED) tarafından Fethiye Adliyesi önünde protesto gösterisi yapıldı. Bir grup yerleşik yabancılar eyleme, kedi ve köpek figürü bulunan tişörtlerle katılırken, alkışlarla protesto ettiler.

Grup adına açıklama yapan Avukat Bora Sarıca, yaşanan olayın toplumun her kesiminde infial uyandırdığını söyledi. Ayakları kesilen yavru köpeğin hesabını adalet önünde sormak üzere suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Sarıca, “Bakışlarını, yaşama tutunmak için verdiği mücadeleyi unutmayacağız. Olayın, gerçek katilleri bulununcaya kadar takipçisi olacağız. Ağzı süt kokan bu yavruya uzanan eller ilk fırsatta insana da uzanacaktır. Aramızda serbestçe dolaşan bu katillerle aynı ortamda nefes almak istemiyoruz” dedi.

Sarıca, hayvan hakları alanında acilen doğru, yeterli, uygulanabilir yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı. Dernek üyeleri alkışlı protestonun ardından dağıldılar.