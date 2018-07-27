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27 Temmuz 2018 19:36

Fethiye’de helikopter ile havadan trafik denetimi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin gelmesiyle yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle havadan helikopterle trafik denetimi yapıldı.

Fethiye’de helikopter ile havadan trafik denetimi

27 Temmuz 2018 19:36


Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yaz boyunca hizmet verecek olan polis helikopteri, Fethiye’de uygulamaya katıldı. Helikopterdeki görüntüler canlı olarak uygulama noktasına aktarılarak, plakaları belirlenen araçlar uygulama noktasında durduruldu. Durdurulan bazı sürücülere ise trafik kurallarına uydukları için karanfil verildi.


Fethiye İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Cemil Emre Süel, Havacılık Dairesi Başkanlığının destekleriyle ilçede turizm sezonu boyunca havadan ve karadan trafik uygulaması yapılacağını söyledi. Sürücüleri bilinçlendirmek ve trafik kurallarına uymalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Süel, "Yaz boyunca uygulamalar farklı ilçelerde sürecek. Helikopterle önemli asayiş olaylarına da müdahalede bulunulacak. Vatandaşlarımızın huzurlu bir tatil geçirmelerini, mutlu ve sağlıklı bir şekilde evlerine dönmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımız, trafik kurallarının kendileri ve sevdiklerinin can sağlıkları için bulunduğunu bilmeliler” dedi.


Fethiye’nin Bodrum, Marmaris gibi önemli turizm merkezleri arasında bulunması dolayısıyla yaz boyunca yoğun bir araç trafiği bulunduğunu ifade eden Süel, tatilcilerin rahat seyahat etmeleri için ilçedeki trafik ekiplerinin cansiperane çalıştığını kaydetti.


Manisa’dan eşiyle ilçeye tatile gelen Alican Demir ise, uygulamanın çok güzel olduğunu, herkesin kurallara uyması gerektiğini belirtti. Kendinin kısa mesafelerde de emniyet kemeri taktığını dile getiren Demir, “Kazaların yüzde 80’inin kısa mesafeli yolculuklarda olduğunu okumuştum. Bu nedenle her zaman emniyet kemeri takılı yolculuk yapıyoruz. Özellikle tatile gelen herkesi kurallara uymaya davet ediyorum” diye konuştu.




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