Fethiye'de Hükümlü Çocuklara Bisiklet

Muğla'nın Fethiye ilçesinde “Çocuklar Geleceğimiz” projesi kapsamında değişik yaşlardaki 12 hükümlü çocuğa bisiklet hediye edildi. Fethiye İŞKUR aracılığı ile meslek edindirme kursunu tamamlayan hükümlülere belgeleri törenle verildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koruma kurulu tarafından Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde hazırlanan proje çerçevesinde belirlenen 18 çocuğun ihtiyaçları belirlendi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde düzenlenen törenle 12 çocuğa bisiklet dağıtıldı. Törene Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül, İlçe Jandarma Komutanı Yılmaz Demirelli, Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz Cesur, Esnaf Odası Başkanı Mehmet Soydemir, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatif Başkanı İsmail Başoğlu, Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, daire amirleri ve diğer yetkililer katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle özellikle uyuşturucu bağımlısı çocukların yeniden topluma kazandırılmasının amaçlandığını söyledi.

Alkol ve sigarayla ilgili de akademisyenlerle seminerler düzenlenerek çocukları doğruya yöneltmek için girişin olduğunu anlatan Eker, “Din adamlarıyla da çocukların ahlaklı yetişmesi için eğitimler düzenledi. Doğa bilinçlerini geliştirmek için de doğa yürüyüşleri düzenledik. Geçen hafta aynı zamanda gençlere iş kazandırma amacıyla çeşitli programlar düzenledik, sertifikalar verdik. Bizim düzenlediğimiz programlar sonucunda birçoğu da iş sahibi olabiliyor.” diye konuştu.

Eker, bağımlı olan gençlerin spora yönlendirileceğini, bisikletlerin de bu amaçla çocuklara dağıtıldığını kaydetti.