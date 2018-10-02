Fethiye'de iki ayrı yerde 117 kaçak göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, jandarman ve polis tarafından iki farklı noktada gerçekleştirilen kontrollerde yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmek isteyen 117 kaçak göçmen ile 5 şüpheli yakalandı.

Fethiye'de Çırpı mevkiinde devriye gezen Fethiye Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele (GİM) ekipleri yasa dışı yollar ile ülkeye giriş yapan 50 düzensiz göçmen Muğla GİM Şube Müdürlüğü koordinesinde, Fethiye GİM Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Fethiye GİM Grup Amirliği ekipleri, kaçak göçmen kaçakçılığı istihbaratı çerçevesinde yaptığı çalışmada yurtdışına yasa dışı yollarla kaçmak isteyen şahısları takibe aldı. Çırpı mevkiinde 2 minibüs ve 1 otomobili durdurup kontrolü yaptı. Ekipleri, 32'si Afganistan, 11'i Pakistan, 1'i Filistin ve 6'sı Iraklı toplam 50 düzensiz göçmeni yakaladı. Fethiye Emniyet Müdürlüğü'ne getirilip soruşturma başlandı. Ekipler, 3 organizatör olmak üzere 5 kişiyi de gözaltına aldı. Sağlık kontrollerinden geçirilen kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos adasına kaçmak istedikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği bildirildi. Yakalanan 5 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Jandarma 67 kaçak göçmen yakaladı

Fethiye'nin inlice Mahallesi D- 400 karayolu üzerinde devriye gezen jandarma ekipleri yol kenarında bir grup fark etti. Şahısları sorgulayan ekipler ülkeye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Pakistan uyruklu 67 kişi olduğunu belirledi. Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirilen, düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri öğrenildi. Soruşturma sürüyor.