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Fethiye'de jandarma okul servislerini mercek atına aldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri okul servislerini mercek altına aldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri okul servislerini mercek altına aldı.


Fethiye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı trafik timleri Çatalarık Mahallesi Değirmenbaşı mevkiinde bulunan okulların çevresini ve yaklaşık 100 öğrenci servisini kontrol etti.


Jandarma ekipleri öğrencilerin güvenliği için emniyet kemerinin yolculuk sırasında yaşanabilecek olan kazalarda büyük önem taşıdığını belirterek uyarılarda bulundu. Ekipler araçların stop lambalarının çalışır durumda olup olmadığı, kapasite üzerinde öğrenci bulunup bulunmadığının yanı sıra rehberlerinin olup olmadığı ve evrakları incelemeden geçirildi. Kontrollerde evrakları eksik olan servis şoförleri uyarıldı.


Ekipler, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dilerken uygulamaların sık sık devam edileceğini ifade ettiler.

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