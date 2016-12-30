Fethiye’de jandarmadan yılbaşı denetimi

Fethiye’de jandarma ekipleri, yeni yıl öncesi vatandaşın huzur ve güvenliği için narkotik köpeği ile birlikte kaçak içki denetimi yapıldı.

Muğla Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Komutanlığı (KOM), Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler, Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’ndeki turistik işletmelerin bulunduğu Hisarönü Barlar Sokağı’nda içki denetimi yaptı. Alkollü içki satışı yapılan bar ve restorana dün gece aniden giren ekipler, işletmelerin raf ve tezgah altlarındaki içki şişelerini bandrol okuma cihazıyla kontrol etti. Bandrolsüz ve kapaktaki bandrol etiketiyle uyuşmayan içki araması yapılırken, işletmelerin depolarına giren ekipler, narkotik köpeği ile kolilerde sahte içki araması yaptı. Denetimlerde kaçak içkiye rastlanılmadı.